Кулеба: армия России нанесла ракетный удар по Киевской области

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба утверждает, что российские войска нанесли удар по территории региона.

Утром 15 октября глава ОВА Киевской области Алексей Кулеба опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин под Киевом. По предварительной информации, в результате атаки по Киевской области никто не пострадал.

Алексей Кулеба подчёркивает, что на месте прилёта ракеты уже работают медики и спасатели. Примечательно, что в субботу утром воздушная тревога прозвучала на всей Украине, однако удар по Киевщине был совершён до её объявления, что указывает на способности армии России осуществлять ракетные атаки в стелс-режиме.