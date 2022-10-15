Кулеба: армия России нанесла ракетный удар по Киевской области
2022-10-15
08:06
Глава областной военной администрации Алексей Кулеба утверждает, что российские войска нанесли удар по территории региона.
Утром 15 октября глава ОВА Киевской области Алексей Кулеба опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что российские войска нанесли ракетный удар по одной из общин под Киевом. По предварительной информации, в результате атаки по Киевской области никто не пострадал.
Алексей Кулеба подчёркивает, что на месте прилёта ракеты уже работают медики и спасатели. Примечательно, что в субботу утром воздушная тревога прозвучала на всей Украине, однако удар по Киевщине был совершён до её объявления, что указывает на способности армии России осуществлять ракетные атаки в стелс-режиме.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»
Германия установила, что размер утечки на «Северных потоках» можно объяснить только взрывом
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Аюк: Франция «ревнует» Африку к России и считает континент своей собственностью
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб