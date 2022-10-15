Лиз Трасс грозит отставка с поста британского премьера после отказа от своего обещания снизить налоги

Премьер-министр Великобритании отказывается от одного из ключевых положений своего экономического плана — снижения налогов для компаний.

Лиз Трасс утверждает, что она по-прежнему придерживается плана реформирования экономики и обеспечения высоких темпов роста ВВП. Однако она признает, что очевидно, что "часть мини-бюджета пошла дальше, чем ожидали рынки". Все больше и больше раздается голосов о том, что судьба Трасс находится на волоске.

Британские СМИ также пишут о том, что положение премьера ухудшается (существуют мнения, что увольнением министра финансов Трасс хотел "спасти шкуру").

Во время пятничной пресс-конференции все вопросы журналистов были о том, сможет ли Трасс остаться на своем посту. Премьер-министр подчеркнула, что не уйдет в отставку.

Идея снижения налогов, особенно корпоративного налога, была одним из основных обещаний экономической политики Лиз Трасс. Премьер-министр утверждалааа, что снижение налогов наряду с реформами в сфере предложения приведут к динамичному росту.

Однако теперь она объявил, что будет увеличивать их, а не снижать. Это возвращение в политику времен Бориса Джонсона. Тогдашний министр финансов Риши Сунак объявил о повышении налогов для компаний с 19 до 25 процентов, чтобы разобраться с государственными финансами после беспрецедентных расходов во время пандемии. Лиз Трасс выиграла гонку за место премьер-министра, пообещав, среди прочего, что отменит повышение.