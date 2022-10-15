Звезда в шоке: Сергей Зверев пожаловался на соседей-дебоширов

Стилист страдает от пьянства, курения и ночных гулянок новых жильцов московской многоэтажки.

Стилист, певец, а теперь еще и депутат-экозащитник Сергей Зверев страдает от новых соседей-беженцев, ведущих маргинальный образ жизни.

По его словам, поселившиеся в доме несколько женщин курят - вместе со своими детьми, устраивают пьяные вечеринки, а в ответ на замечания кричат и нецензурно ругаются. Звезда стиля не знает, как вернуть спокойную жизнь в московской многоэтажке, сообщает 5-tv.ru.

«Помогите советом, как бороться с неадекватными соседями. Сил больше нет! В соседнюю квартиру месяца два назад въехали беженцы. Женщина около сорока лет и две ее племянницы. Она курит, бухает, весь подъезд пропах алкоголем и сигаретами - а я не выношу табачную вонь» — пожаловался в соцсетях Зверев.

Сергей рассказал, что недавно ночью он опять проснулся от звуков нетрезвой гульбы и малоприятных «ароматов». В окно увидел новых жиличек, обе курили, рядом стояли бутылки из-под спиртного.

«Ржали как лошади», вели себя вызывающе. Звездный парикмахер хотел угомонить соседок, но потом пожалел о своем решении.

«Они послали меня матом! То есть, если ты беженец, можно так себя вести! Можно в чужом доме вонять и хамить» — Зверев рассказал, что ему пришлось вызвать полицию, но женщины убежали, и стучали ему в двери с матом.

А потом их и вовсе стошнило - но, к радости стилиста, в соседней квартире, а не в общедомовом пространстве. Но стилист все равно в шоке.

Никакие меры не действуют, а соседка комментирует претензии артиста по поводу табачного дыма так: «Не нравится — не нюхай». Подписчики посоветовали Звереву продолжать борьбу за спокойствие и чаще звонить участковому.