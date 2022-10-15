Названо имя самой красивой женщины на планете
2022-10-15
09:27
Ею стала 29-летняя британская актриса Джоди Комер, внешность которой соответствует канонам красоты древних греков.
Британская актриса, звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер признана самой красивой женщиной на планете. Джоди стала первой в рейтинге, составленном главой центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, доктором Джулианом Де Сильва.
Известный пластический хирург не впервые составляет такой рейтинг красавиц из числа известных моделей, актрис, певиц. При этом специалист ориентируется не на свои предпочтения, а на правила золотого сечения.
Эксперт "вычисляет" эталоны красоты на основе математической пропорции древних греков, уточняет КП.
Джулиан Де Сильва заявил, что внешность 29-летней Джоди Комер идеальна. Оказалось, что пропорции актрисы на 94,52 процента близки к совершенству.
Во время подсчетов медик измеряет три сегмента лица - от линии роста волос и до области между глазами, от области между глазами и до нижней части носа. И - от нижней части носа и до нижней части подбородка.
Пропорции идеальны, если они равны. "У нее показатели, самые близкие к идеальным, по расположению носа и губ. У нее также подбородок и губы красивой формы. Единственная черта, за которую снижен общий балл, - это брови, идеальным они соответствуют на 88 процентов", - отметил составитель рейтинга.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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