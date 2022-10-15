Илон Маск: Россия может полностью уничтожить США и Европу менее чем за полчаса

2022-10-15

09:28

Миллиардер Илон Маск написал в Twitter, что Россия может уничтожить Соединенные Штаты и Европу ядерным оружием менее чем за полчаса.

Основатель Tesla и SpaceX считает, что при использовании ядерного оружия Европа и США также могут уничтожить Россию за аналогичное время. 

Ранее Илон Маск предложил план решения украинского кризиса. Он заключается в том, что в регионах, которые недавно вошли в состав России, нужно провести референдумы под наблюдением ООН, Крым должен остаться российским, а Украине следует предоставить нейтральный статус. 

Опубликовано: Светлана Репина







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