Илон Маск: Россия может полностью уничтожить США и Европу менее чем за полчаса
2022-10-15
09:28
Миллиардер Илон Маск написал в Twitter, что Россия может уничтожить Соединенные Штаты и Европу ядерным оружием менее чем за полчаса.
Основатель Tesla и SpaceX считает, что при использовании ядерного оружия Европа и США также могут уничтожить Россию за аналогичное время.
Ранее Илон Маск предложил план решения украинского кризиса. Он заключается в том, что в регионах, которые недавно вошли в состав России, нужно провести референдумы под наблюдением ООН, Крым должен остаться российским, а Украине следует предоставить нейтральный статус.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
Как выбрать автомобиль с пробегом и не попасть на деньги
Главным критерием при выборе машины на вторичке должна быть стоимость обслуживания. Не поленитесь и изучите технические особенности версии. Тогда вам не придется потом ездить на общественном транспорте, пока авто простаивает в ожидании запчастей.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»
Маск заявил, что Россия пытается уничтожить Starlink на Украине
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
В Техасе хозяин дома подстрелил совершенно голого вора, который пытался украсть кота
Эрдоган: Турция и Россия создадут общий газовый хаб