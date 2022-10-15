Кулеба: ракетный удар пришелся по одной из общин области

Глава Киевской областной военной администрации Кулеба сообщил о ракетном ударе.

В субботу утром глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Telegram-канале сообщил о ракетном ударе по области. Он уточняет, что удар пришелся на одну из общин. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, по предварительным данным обошлось без жертв.

Отмечается, что в субботу воздушная тревога сработала по всей Украине в Волынской, Ровненской и Тернопольской областях на западе страны, в южных Одесской и Николаевской областях, а также Полтавской и Сумской областях и в Киеве. Сообщается, что ночью раздавались взрывы в Запорожье. Администрация города сообщила, что пострадали объекты инфраструктуры.