Маск: Россия и Европа уничтожат друг друга ядерным оружием за полчаса

Илон Маск утверждает, что Россия может уничтожить европейские государства за тридцать минут.

Утром 15 октября американский бизнесмен Илон Маск опубликовал новое сообщение в Twitter, где заявил, что Россия и Европа с состоянии уничтожить друг друга с помощью ядерного оружия всего за полчаса. По мнению Маска, сама мысль о применении ядерного арсенала является невероятной, однако ЕС и РФ оказались именно в том положении, при котором использование такого оружия может стать реальностью.

Накануне Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, где сообщил, что Владимир Путин не ставит перед собой задачу по применению российского ядерного оружия в Украине.