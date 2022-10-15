Как выбрать автомобиль с пробегом и не попасть на деньги

Главным критерием при выборе машины на вторичке должна быть стоимость обслуживания. Не поленитесь и изучите технические особенности версии. Тогда вам не придется потом ездить на общественном транспорте, пока авто простаивает в ожидании запчастей.

В целом рекомендации автоэкспертов по выбору модели с оглядкой на характеристики выглядят следующим образом:

Отфильтруйте все варианты по типу трансмиссии. Лучше не брать машину с вариатором и роботом. И дело здесь не во вкусовщине и даже не в надежности, а в стоимости обслуживания и ремонта.

Не берите автомобиль с двигателем, который имеет проблемный привод ГРМ, слабые цепи, склонность к задирам или же ненадежные форсунки. Сэкономите время и деньги.

Не ввязывайтесь в истории со сложными подвесками. Например, замена стоек у автомобиля с пневматической подвеской обойдется в очень-очень большие деньги, сравнимые со стоимостью аналогичной машины с пробегом.

Кто бы что ни говорил, а брать машины, которые использовались в такси и каршеринге, не стоит. Большой пробег – большие проблемы.