Как выбрать автомобиль с пробегом и не попасть на деньги
2022-10-15
10:04
Главным критерием при выборе машины на вторичке должна быть стоимость обслуживания. Не поленитесь и изучите технические особенности версии. Тогда вам не придется потом ездить на общественном транспорте, пока авто простаивает в ожидании запчастей.
В целом рекомендации автоэкспертов по выбору модели с оглядкой на характеристики выглядят следующим образом:
Отфильтруйте все варианты по типу трансмиссии. Лучше не брать машину с вариатором и роботом. И дело здесь не во вкусовщине и даже не в надежности, а в стоимости обслуживания и ремонта.
Не берите автомобиль с двигателем, который имеет проблемный привод ГРМ, слабые цепи, склонность к задирам или же ненадежные форсунки. Сэкономите время и деньги.
Не ввязывайтесь в истории со сложными подвесками. Например, замена стоек у автомобиля с пневматической подвеской обойдется в очень-очень большие деньги, сравнимые со стоимостью аналогичной машины с пробегом.
Кто бы что ни говорил, а брать машины, которые использовались в такси и каршеринге, не стоит. Большой пробег – большие проблемы.
Опубликовано: Игнат Ветров
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