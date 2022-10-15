Citroen 19_19 Concept: Первое число в названии указывает на дату основания компании в 1919 году
2022-10-15
10:11
Внешне он мало походит на автомобиль в привычном для нас понимании. Обтекаемость и каплевидная форма роднят его больше с авиационной техникой.
Однако он создан для путешествий по земле, причем на дальние расстояния.
Продолжительность пути без подзарядки составляет 800 километров. А салон обеспечивает небывалый для автомобиля уровень комфорта.
Сиденья. Ни какие авто новинки, представленные прежде любой из компаний, не могли похвастаться такими зонами комфорта.
Им было уделено особое внимание при создании и многое в интерьере концепта сделано под них.
Водитель будет чувствовать себя максимально удобно, а пассажир будет находиться фактически в шезлонге, позволяющим лечь во весь рост.
Руль: Он потеряет привычные для этой детали округлости и приобретёт форму овала. А изготовлен он на основе минеральных смол. В автономном режиме, которому присвоен 4-ый уровень, руль и педали будут убираться.
Опубликовано: Антон Райт
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