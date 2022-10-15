В Киевской области под ракетный удар российской армии попал объект энергетики

В «Укрэнерго» заявили, что в результате ракетного удара российской армии пострадал объект критической инфраструктуры Киевской области.

15 октября пресс-служба «Укрэнерго» в официальном Telegram-канале компании сообщила о том, что в результате ракетного удара со стороны России по Киевской области был серьёзно повреждён объект энергетики.

Отмечается, что специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения после утреннего «прилёта» российской ракеты на объекте, который подвергся тяжёлым повреждениям, возможно веерное отключение электричества.