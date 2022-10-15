Во время концерта группы «Руки Вверх!» во Владивостоке случилось неожиданное

На сцену вышел брат звезды 90-х Сергея Жукова, и зрители Дальнего Востока первыми услышали трек Михаила Жукова.

Концерт группы «Руки Вверх!» имел ошеломляющий успех во Владивостоке. Он собрал сотни жителей Приморья.

Музыканты удивили зрителей не только песнями: в разгар выступления на сцену вышел младший брат Сергея Жукова – Михаил, сообщает КП.

Михаил исполнил несколько композиций и рассказал присутствующим о своем новом треке, который еще никто не слышал.

"Его пока нигде нет. Он выйдет лишь через несколько дней, и вы первые, кто его услышит здесь и сейчас. Я надеюсь, что вам понравится. Слова там простые и звучные, потому, думаю, они очень быстро прилипнут, – заверил зрителей Михаил Жуков.

Текст песни на самом деле незамысловат, называется она необычно: «Девочка плакает». Зал бурными овациями и танцами встретил новую песню и поддержал ее исполнителя.