Во время концерта группы «Руки Вверх!» во Владивостоке случилось неожиданное
2022-10-15
11:02
На сцену вышел брат звезды 90-х Сергея Жукова, и зрители Дальнего Востока первыми услышали трек Михаила Жукова.
Концерт группы «Руки Вверх!» имел ошеломляющий успех во Владивостоке. Он собрал сотни жителей Приморья.
Музыканты удивили зрителей не только песнями: в разгар выступления на сцену вышел младший брат Сергея Жукова – Михаил, сообщает КП.
Михаил исполнил несколько композиций и рассказал присутствующим о своем новом треке, который еще никто не слышал.
"Его пока нигде нет. Он выйдет лишь через несколько дней, и вы первые, кто его услышит здесь и сейчас. Я надеюсь, что вам понравится. Слова там простые и звучные, потому, думаю, они очень быстро прилипнут, – заверил зрителей Михаил Жуков.
Текст песни на самом деле незамысловат, называется она необычно: «Девочка плакает». Зал бурными овациями и танцами встретил новую песню и поддержал ее исполнителя.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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