Маск утверждает, что Россия пытается «убить» Starlink в Украине

Глава компании SpaceX Илон Маск утверждает, что Россия пытается «убить» систему Starlink в Украине.

15 октября американский миллиардер, глава компаний Tesla и SapceX Илон Маск заявил в своём аккаунте Twitter, что Россия якобы пытается «убить» систему высокоскоростного спутникового интернета Starlink в Украине, которая обеспечивает доступ в Интернет украинским военным и чиновникам.

Маск добавил, что SpaceX направил все возможные ресурсы для защиты системы спутникового интернета, однако гарантий, что предпринятые меры смогут обезопасить Starlink от уничтожения в Украине, нет.