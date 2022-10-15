Маск утверждает, что Россия пытается «убить» Starlink в Украине
2022-10-15
11:09
Глава компании SpaceX Илон Маск утверждает, что Россия пытается «убить» систему Starlink в Украине.
15 октября американский миллиардер, глава компаний Tesla и SapceX Илон Маск заявил в своём аккаунте Twitter, что Россия якобы пытается «убить» систему высокоскоростного спутникового интернета Starlink в Украине, которая обеспечивает доступ в Интернет украинским военным и чиновникам.
Маск добавил, что SpaceX направил все возможные ресурсы для защиты системы спутникового интернета, однако гарантий, что предпринятые меры смогут обезопасить Starlink от уничтожения в Украине, нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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