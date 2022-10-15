Укрэнерго: Войска РФ уничтожили объект энергетической инфраструктуры Киевской области

Российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре на территории Киевской области.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по критической инфраструктуре Киевской области.

Такое заявление сделали в Укрэнерго. Из заявления следует, что были нанесены тяжелые повреждения одному из важных энергетических объектов.

"Объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил тяжелые повреждения во время ракетного удара сегодня утром", - заявили в Укрэнерго.

Напомним, что вчера, 14 октября, украинские войска обстреляли ТЭЦ под Белгородом, из-за чего несколько районов города остались без света.