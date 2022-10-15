Укрэнерго: Войска РФ уничтожили объект энергетической инфраструктуры Киевской области
2022-10-15
11:55
Российские войска нанесли удар по критической инфраструктуре на территории Киевской области.
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по критической инфраструктуре Киевской области.
Такое заявление сделали в Укрэнерго. Из заявления следует, что были нанесены тяжелые повреждения одному из важных энергетических объектов.
"Объект энергетической инфраструктуры Киевской области получил тяжелые повреждения во время ракетного удара сегодня утром", - заявили в Укрэнерго.
Напомним, что вчера, 14 октября, украинские войска обстреляли ТЭЦ под Белгородом, из-за чего несколько районов города остались без света.
Опубликовано: Николай Скира
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