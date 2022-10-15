Во Флориде арестована банда за угон автомобиля на миллион долларов
2022-10-15
12:09
Полиция Майами-Дейд арестовала более десятка человек, которые, как полагают, связаны с группой по угону автомобилей во Флориде.
Аресты за крупные кражи происходят после нескольких месяцев расследования. Полиция Майами-Дейд. Луис Сьерра сказал, что они начали получать звонки от детективов морского порта о том, что автомобили вывозятся из штата.
"Это была очень организованная группа преступников, которые сдавали машины в аренду, приобретали машины другими способами и перепродавали их. и фактически пытались перепродать их дилерам по всему штату и по всей стране ", - сказал Сьерра.
"Это было несколько автомобилей, продажи автомобилей составили чуть более 1 миллиона долларов”.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Маск заявил, что Россия пытается уничтожить Starlink на Украине
Десятки человек погибли в результате взрыва на угольной шахте в Турции
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»
Крошечный гоночный электромобиль побил мировой рекорд ускорения, разогнавшись за 1,46 секунды до 62 миль в час
Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября