Во Флориде арестована банда за угон автомобиля на миллион долларов

Полиция Майами-Дейд арестовала более десятка человек, которые, как полагают, связаны с группой по угону автомобилей во Флориде.

Аресты за крупные кражи происходят после нескольких месяцев расследования. Полиция Майами-Дейд. Луис Сьерра сказал, что они начали получать звонки от детективов морского порта о том, что автомобили вывозятся из штата.

"Это была очень организованная группа преступников, которые сдавали машины в аренду, приобретали машины другими способами и перепродавали их. и фактически пытались перепродать их дилерам по всему штату и по всей стране ", - сказал Сьерра.

"Это было несколько автомобилей, продажи автомобилей составили чуть более 1 миллиона долларов”.