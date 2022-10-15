Личный Mustang GT500 Кэрролла Шелби выставлен на продажу

В конце 1960-х годов обновленный Ford Mustang позволил разместить под капотом большой блок. В конце шестидесятых годов следующим логичным шагом для Ford и Shelby American было сотрудничество.

GT500, Mustang, оснащенный 428 Cobra Jet. Этот GT500, построенный на базе обновленного Mustang 1969 года, был непохож на знаменитый легкий пони-кар, который ранее появился в конюшнях Шелби.

Но GT500 отличался тем, что был последним Mustang первого поколения, носившим значок Shelby.

Это сделало эти автомобили достаточно исторически значимыми, чтобы Кэрролл Шелби владел как минимум двумя, один из которых будет выставлен на аукцион в январе.

Этот конкретный GT500 сочетает 7-литровый двигатель Cobra Jet V-8 с автоматической коробкой передач Ford C6, одним из двух вариантов для автомобиля на тот момент.

Каким бы ни был окончательный номер, Cobra Jet был мощным для своего времени, самым мощным двигателем, предлагавшимся в любом Shelby Mustang во время первоначального сотрудничества компании с Ford.

Фото: Аукцион Mecum.

Автомобиль принадлежал Кэрроллу Шелби не из нью, но он по-прежнему имеет уникальное происхождение.

Среди первых владельцев был Джеки Купер, актер и режиссер, известный тем, что стал первым ребенком, номинированным на премию "Оскар".

Затем автомобиль перешел к владельцу в Огайо, прежде чем, наконец, вернуться к самому Шелби.