Times: Через 2 недели премьер Британии Лиз Трасс уйдет в отставку

2022-10-15

12:20

Британское издание Times говорит о возможной отставке премьер-министра страны.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть отправлена в отставку уже через две недели.

Такое заявление экс-министра финансов Соединенного Королевства приводит авторитетное издание Times.

Бывший министр финансов Великобритании Квази Квартенг ранее ушел в отставку, так как не был согласен с экономической политикой кабинета Трасс.

Также Квартенг заявил, что Трасс не сможет переложить на него ответственность за свои просчеты в экономической политике.

Опубликовано: Николай Скира







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