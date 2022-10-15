Times: Через 2 недели премьер Британии Лиз Трасс уйдет в отставку
2022-10-15
12:20
Британское издание Times говорит о возможной отставке премьер-министра страны.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может быть отправлена в отставку уже через две недели.
Такое заявление экс-министра финансов Соединенного Королевства приводит авторитетное издание Times.
Бывший министр финансов Великобритании Квази Квартенг ранее ушел в отставку, так как не был согласен с экономической политикой кабинета Трасс.
Также Квартенг заявил, что Трасс не сможет переложить на него ответственность за свои просчеты в экономической политике.
Опубликовано: Николай Скира
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