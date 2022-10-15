Босс наркомафии отдал приказ убить дочь короля Нидерландов принцессу Амалию

Принцесса Амалия, дочь короля Нидерландов Вильгельма-Александра, начала обучение в Амстердаме в сентябре.

Однако ей пришлось покинуть общежитие и вернуться в родительский дворец в Гааге, так как ей угрожала большая опасность. Нидерландские спецслужбы заметили, что упоминание персоны Амалии теперь часто присутствует в местном криминальном мире.

Ситуацию Амалии прокомментировала ее мать, королева Максима.

"Она почти не выходит из дома. Он больше не живет в Амстердаме. Там нет студенческой жизни, как у других студентов. Грустно видеть, как твой ребенок живет в таком состоянии. Она может только посещать занятия", - сообщила королева голландскому агентству ANP.

В настоящее время 18-летняя девушка проживает в семейном дворце Huis ten Bosch в Гааге.

Амалия получает междисциплинарную степень бакалавра, сочетающую политологию, психологию, право и экономику в Университете Амстердама.

Как сообщают голландские СМИ, приказ о нападении на Амалию отдал из-за решетки глава наркомафии Ридуан Таг, возглавляющий преступную организацию, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков, состоящая в основном, из лиц марокканского происхождения.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешилгоз-Зегериус написала в Твиттере, что, хотя она не может сказать ничего конкретного об угрозах, с которыми сталкивается Амалия, и о принимаемых мерах безопасности, это "гарантирует, что голландские службы будут очень усердно работать день и ночь, чтобы обеспечить ее безопасность".