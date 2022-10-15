Совместный электромобиль Honda и Sony появится в 2025 году, будет производиться в Огайо для США

Sony и Honda продолжают свое предыдущее объявление о партнерстве в области электромобилей, заявив, что первый электромобиль от этой сделки поступит в продажу сначала в США, а затем в Японии.

В настоящее время две компании официально учредили Sony Honda Mobility, миссия которой заключается в том, чтобы "побуждать людей к инновациям с помощью разнообразных вдохновений".

Клиенты из США смогут заказать автомобили онлайн в начале 2025 года для доставки весной 2026 года.

Неделя больших новостей об электромобилях Honda продолжается громким объявлением о том, что автопроизводитель и гигант электроники Sony официально учредили Sony Honda Mobility Inc., которая станет программно-ориентированной компанией в области мобильных технологий, для продажи нового электромобиля в США и Японии в ближайшие годы.

Как отмечает Reuters, весьма вероятно, что некоторые функции будут основаны на подписке, а это означает, что владельцы будут платить ежемесячную плату за некоторые развлечения или технические возможности, доступные на электромобиле.