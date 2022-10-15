Совместный электромобиль Honda и Sony появится в 2025 году, будет производиться в Огайо для США
2022-10-15
12:28
Sony и Honda продолжают свое предыдущее объявление о партнерстве в области электромобилей, заявив, что первый электромобиль от этой сделки поступит в продажу сначала в США, а затем в Японии.
В настоящее время две компании официально учредили Sony Honda Mobility, миссия которой заключается в том, чтобы "побуждать людей к инновациям с помощью разнообразных вдохновений".
Клиенты из США смогут заказать автомобили онлайн в начале 2025 года для доставки весной 2026 года.
Неделя больших новостей об электромобилях Honda продолжается громким объявлением о том, что автопроизводитель и гигант электроники Sony официально учредили Sony Honda Mobility Inc., которая станет программно-ориентированной компанией в области мобильных технологий, для продажи нового электромобиля в США и Японии в ближайшие годы.
Как отмечает Reuters, весьма вероятно, что некоторые функции будут основаны на подписке, а это означает, что владельцы будут платить ежемесячную плату за некоторые развлечения или технические возможности, доступные на электромобиле.
Опубликовано: Марат Прохоров
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