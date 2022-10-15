Артиллерийский российский комплекс «Пенициллин» применили на Украине
2022-10-15
12:44
РФ начала применять комплексы «Пенициллин» для борьбы с артиллерией НАТО на Украине.
15 октября агентство РИА Новости сообщили, что Российские военные успешно применили новейшие комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" в боях на Украине. Сообщается, что установка подтвердила свою эффективность, в частности в борьбе с артиллерией НАТО. Известно, что комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" был разработан корпорацией "Ростех" и его испытания завершились в 2018 году.
Тогда URA.RU писало, что эта система способна обнаружить шумы и кинетическую энергию за счет четырех звукотепловых локаторов, большой стабилизационной платформы и оптико-электронного модуля. Также комплекс может найти необходимую цель для поражения в радиусе до 25 км за пять секунд. На вооружение российской армии был поставлен в 2020 году.
Опубликовано: Елена Калиновская
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