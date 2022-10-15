Bloomberg: Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20

Вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Российскую Федерацию из МВФ и G20.

15октября агентства Bloomberg сообщило, что вице-премьер Канады Христя Фриланд надеется ,что Россию лишат членства в G20 и Международном валютном фонде, Замглавы канадского правительства признала, что Оттава мало что может сделать для реализации этой цели. Фриланд заявила, что заседания МВФ и Всемирного банка-это встречи пожарных, министров и глав центральных банков и главная их работа заключается в защите мировой экономики.

Россию же вице-премьер Канады назвала поджигателями и заявила, что России не место на этих встречах. Все что Канада может сделать для исключения РФ из МВФ и G20 - это публично судить российское правительство за спецоперацию на Украине, приводится в материале агентства Bloomberg.