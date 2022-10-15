Лукашенко: Зеленскому запретили проводить переговоры с Россией
2022-10-15
14:34
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому запретили проводить переговоры с Россией.
15 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём интервью для американской телекомпании NBC рассказал о том, что «несамостоятельному» главе киевского режима Владимиру Зеленскому запретили возобновлять проведение процедуры мирных переговоров между Россией и Украиной и предложил «догадаться с трёх раз» кто именно это сделал.
Лукашенко отметил, что в настоящее время «тысячи людей каждый день гибнут», поэтому белорусский лидер считает необходимым остановить украинский конфликт, чтобы предотвратить появление новых жертв и разрушений в ходе боевых действий в Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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