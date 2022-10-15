Лукашенко заявил, что необходимо остановить конфликт на Украине
2022-10-15
15:01
Президент Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине, а потом разбираться в причинах.
15 октября РИА Новости сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американской компании NBC заявил, что война это плохо и каждый день гибнут люди. Все сейчас ищут виноватых, а нужно немедленно прекратить этот конфликт и уже потом разбираться, кто прав кто виноват, приводится в интервью, которое опубликовано на официальном сайте президента.
Александр Лукашенко констатировал, что сейчас идет информационная война со всех сторон и в этом надо серьезно разбираться. Он также напомнил, что начатый процесс переговоров между Россией и Украиной в итоге остановился. Сейчас много фейков. Тысячи людей гибнут. В том числе и гражданские, ни в чем не повинные. Поэтому необходимо остановить этот конфликт - призвал глава белорусского государства.
Опубликовано: Елена Калиновская
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