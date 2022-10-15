В посёлке Разумное под Белгородом сообщают о прилёте по местной нефтебазе

2022-10-15

15:25

Жители посёлка городского типа Разумное Белгородской области сообщают о прилёте украинского снаряда по местной нефтебазе.

В субботу после полудня, 15 октября 2022 года, крупные Telegram-каналы, ссылаясь на предоставленную местными жителями информацию, сообщают о прилётах со стороны Украины по нефтебазе в посёлке городского типа Разумное в Белгородской области.

На данный момент представители власти Белгородской области не прокомментировали распространяемую в Интернете информацию о прогремевшем на нефтебазе в белгородском посёлке городского типа взрыве.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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