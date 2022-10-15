В посёлке Разумное под Белгородом сообщают о прилёте по местной нефтебазе
2022-10-15
15:25
Жители посёлка городского типа Разумное Белгородской области сообщают о прилёте украинского снаряда по местной нефтебазе.
В субботу после полудня, 15 октября 2022 года, крупные Telegram-каналы, ссылаясь на предоставленную местными жителями информацию, сообщают о прилётах со стороны Украины по нефтебазе в посёлке городского типа Разумное в Белгородской области.
На данный момент представители власти Белгородской области не прокомментировали распространяемую в Интернете информацию о прогремевшем на нефтебазе в белгородском посёлке городского типа взрыве.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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