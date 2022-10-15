Daily Mail: украинские беженцы в Британии массово оказываются на улице

Британское издание Daily Mail сообщает, что украинцы массово лишаются убежищ .

В субботу днем РИА Новости сообщили, что британская газета Daily Mail сообщила о том, что в Британии постепенно сворачивается программа "Дома для Украины" из-за чего беженцы из республики все чаще остаются на улице. Эту программу для беженцев запустили в королевстве в марте. По ней британские семьи принимают беженцев из республики, а взамен власти выплачивают им денежную компенсацию 350 фунтов стерлингов (24500 руб.)

Сообщается, что сейчас почти две тысячи украинских семей оказались бездомными из-за постепенного сворачивания этой программы. При этом всего в Британию с момента начала СВО на Украине прибыли около 97 тысяч украинских беженцев.