Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу в Белгородском районе
2022-10-15
15:45
Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе снаряд попал в нефтебазу .
В субботу днем РИА Новости сообщили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram- канале сообщил о том, что в районе снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, МЧС уже на месте, угрозы распространения огня нет.
Гладков сообщает, что помимо этого уже несколько дней подряд под обстрел попадает таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня там зафиксировали 14 снарядов, жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Ранее ФСБ России заявляло, что число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
Опубликовано: Елена Калиновская
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