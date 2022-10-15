Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу в Белгородском районе

Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе снаряд попал в нефтебазу .

В субботу днем РИА Новости сообщили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram- канале сообщил о том, что в районе снова обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района, МЧС уже на месте, угрозы распространения огня нет.

Гладков сообщает, что помимо этого уже несколько дней подряд под обстрел попадает таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня там зафиксировали 14 снарядов, жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Ранее ФСБ России заявляло, что число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.