В Венгрии ученики вышли на многотысячный протест в поддержку требующих повышения зарплаты учителей

В пятницу, 14 октября тысячи венгерских школьников и родителей вышли на акцию протеста, чтобы поддержать учителей, которые борются за повышение заработной платы на протестах. Это был второй митинг за последние две недели.

Венгерские учителя начали кампании "Я хочу учить" и призвали к гражданскому неповиновению. Они требуют повышения заработной платы, решения проблемы растущей нехватки учителей и права на забастовку, которое правительство ограничило после забастовок в январе этого года.

Виктор Орбан пообещал увеличить зарплату учителей примерно на 20% в следующем году. К 2025 году они должны достичь 80 процентов среднего заработка по стране. Однако эти заявления не заставили протестующих замолчать.

"Повышение не решит проблему, потому что если кто-то сделает расчеты, то будет 20%. Повышение зарплаты даже не покроет инфляцию", - сказала агентству Reuters Николетт Тот-Чепер, одна из протестующих учителей в центре Будапешта.

Правительству Орбана предстоит самое сложное испытание на сегодняшний день. Как напоминает Reuters, экономика движется к рецессии, инфляция превысила 20%, курс форинта находится на рекордно низком уровне, а фонды Евросоюза заморожены из-за спора о демократических стандартах.

Пятничная акция протеста — еще одна акция протеста, которая прошла в Венгрии за последние дни. Акция 5 сентября стала крупнейшей антиправительственной демонстрацией с тех пор, как Фидес и Виктор Орбан выиграли парламентские выборы в апреле 2022 года.