Лукашенко считает, что разрешение конфликта на Украине возможно за неделю

2022-10-15

15:53

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о варианте разрешения конфликта на Украине.

15 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём интервью для NBC заявил, что украинский конфликт можно разрешить в течение лишь одной недели, сидя за столом переговоров.

Лукашенко отметил, что данный вариант развития событий возможен лишь при условии того, то Соединённые Штаты и Великобритания позволят Украине возобновить процедуру проведения мирных переговоров с Россией.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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