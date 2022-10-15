Лукашенко считает, что разрешение конфликта на Украине возможно за неделю
2022-10-15
15:53
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о варианте разрешения конфликта на Украине.
15 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём интервью для NBC заявил, что украинский конфликт можно разрешить в течение лишь одной недели, сидя за столом переговоров.
Лукашенко отметил, что данный вариант развития событий возможен лишь при условии того, то Соединённые Штаты и Великобритания позволят Украине возобновить процедуру проведения мирных переговоров с Россией.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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