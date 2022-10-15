Лукашенко: Путин не просил вводить белорусскую армию в Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о роли страны в спецоперации.

Белорусский президент вновь высказался на тему специальной военной операции России на территории Украины.

По его словам, Беларусь принимает участие в спецоперации, но никого не убивает и не вводит в Украину свои войска.

"Мы участвуем в военной операции. Мы поддерживаем Россию, но мы не убивали никого и не собираемся", - заявил Лукашенко.

Также он добавил, что Россия не просила Беларусь вступать в боевые действия.

"Вступать в военные действия мы не будем, но нас и не просят", - добавил президент.