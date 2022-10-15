Лукашенко: Путин не просил вводить белорусскую армию в Украину
2022-10-15
16:18
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о роли страны в спецоперации.
Белорусский президент вновь высказался на тему специальной военной операции России на территории Украины.
По его словам, Беларусь принимает участие в спецоперации, но никого не убивает и не вводит в Украину свои войска.
"Мы участвуем в военной операции. Мы поддерживаем Россию, но мы не убивали никого и не собираемся", - заявил Лукашенко.
Также он добавил, что Россия не просила Беларусь вступать в боевые действия.
"Вступать в военные действия мы не будем, но нас и не просят", - добавил президент.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
WP: между США и Европой нарастает напряжение из-за Украины
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз свыше $10 тысяч из России
Ядерные учения НАТО «Стойкий полдень» с участием 14 стран пройдут с 17 по 30 октября