58-летняя женщина из-за увольнения похудела на 45 кило

Она работала барменом, и просто перестала помещаться за стойку. Начинания мамы поддержала дочь, которая тоже страдала от полноты.

Во время работы в баре 58-летняя Карен Уолтерс весила почти 150 килограммов. Женщина признается, что просто не помещалась за барную стойку. И, после того, как ее уволили, решила похудеть, сообщает Вумен.ру.

Начинания мамы поддержала 27-летняя дочь. Сегодня обе женщины выглядят шикарно, и делятся успешным опытом похудения.

Карен признается: она так располнела, что на нее даже оборачивались на улице и бросали вслед обидные замечания. «Мне было трудно подниматься по лестнице и трудно встать, когда я мылась в душе, потому что у меня очень сильно болела спина», — вспоминает Карен.

Решение что-то изменить, по ее словам, пришло тогда, когда она «оказалась на самом дне» — ее уволили. Карен работала в баре и однажды просто не сумела протиснуться за стойку.

После увольнения Карен не хотела выходить на улицу. Она замкнулась и перестала общаться с друзьями, все время сидела дома. 27-летняя Анна-Луиза тоже призналась матери, что и она страдает потому, что слишком полная. Она весила больше ста килограммов.

«И она, и я поняли, что не любили, не ценили себя, и нам просто не было дела, что мы едим и пьем. Когда признали, что должны заботиться о себе и перестать разрушать собственные тела, все сразу встало на свои места», — вспоминает Карен.

«Мы стали худеть по системе Slimming World (при ней каждому продукту назначаются очки и можно выбрать определенное их количество в день), и результаты заметили в первую неделю, это очень вдохновило. Самое главное, мы помогали и поддерживали друг друга», — рассказала Карен.

Карен и Анна-Луиза считают, что потеря веса стала для них спасением. «Раньше я боялась столкнуться с бывшим мужем. Но сейчас, когда случайно его вижу, я осознаю, что стала совершенно другим человеком. Свободным и счастливым!», - заявила Карен.