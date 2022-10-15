Китай заявил, что оставляет за собой право применить военную силу в отношении Тайваня

Представитель Коммунистической партии Китая (КПК) Сунь Ели на пресс-конференции, посвященной 20-му национальному съезду партии заявил, что его страна оставляет за собой право применить силу в ситуации с Тайванем.

"Мы будем продолжать стремиться к мирному воссоединению с Тайванем, но мы не отказываемся от применения силы и оставляем за собой право применять любые необходимые меры против вмешательства извне и небольшой группы элементов, поддерживающих независимость Тайваня и сепаратистские движения", — заявил Сунь.

В то же время он подчеркнул, что "мирное воссоединение — это первый выбор и конечная цель Китая".

Коммунистические власти в Пекине признают демократический Тайвань частью КНР и стремятся установить над ним контроль. Однако присоединение к Китаю не поддерживается общественностью или правительством Тайваня.

20-й съезд КПК, считающийся одним из самых важных собраний в истории партии, начнется в воскресенье, 16 октября в Пекине и продлится до 22 октября.

Будет избран новый состав важнейших органов КПК, а китайский лидер Си Цзиньпин, вероятно, останется у власти , порвав с выработанным в последние десятилетия механизмом преемственности руководства.