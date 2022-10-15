Владимир Путин позволил ЦБ давать разрешения на вывоз иностранной валюты в размере свыше 10000 долларов

Путин дал полномочия ЦБ давать разрешения на вывоз иностранной валюты в размере свыше 10000 долларов

"Владимир Путин дал Центробанку России полномочия выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в размере свыше 10к долларов", - пишет телеграм-канал MASH.

Президент России, Владимир Путин, в новом указе вывел из-под экономических спецмер ряд институтов развития.

"Путин вывел из-под запрета на валютные операции ряд международных банков развития, включая банк БРИКС", - передает источник ТАСС.

Также из указа следует, что правительственная комиссия будет одобрять сделки лиц из недружественных стран с более чем 1% акций российских финансовых организаций.