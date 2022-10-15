Владимир Путин позволил ЦБ давать разрешения на вывоз иностранной валюты в размере свыше 10000 долларов
2022-10-15
16:41
Путин дал полномочия ЦБ давать разрешения на вывоз иностранной валюты в размере свыше 10000 долларов
"Владимир Путин дал Центробанку России полномочия выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в размере свыше 10к долларов", - пишет телеграм-канал MASH.
Президент России, Владимир Путин, в новом указе вывел из-под экономических спецмер ряд институтов развития.
"Путин вывел из-под запрета на валютные операции ряд международных банков развития, включая банк БРИКС", - передает источник ТАСС.
Также из указа следует, что правительственная комиссия будет одобрять сделки лиц из недружественных стран с более чем 1% акций российских финансовых организаций.
Опубликовано: Дарья Васнецова
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