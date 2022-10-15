5 мобилизованных на войну Коркинским военкоматом Челябинской области вернулись домой досрочно, в цинковых гробах

Объявленная Путиным мобилизация принесла свои печальные плоды в Челябинскую область, пятеро призванных воинов уже вернулись домой досрочно. Правда в цинковых гробах.

Первых мобилизованных призванных в Коркино родные и близкие провожали совсем недавно, то были последние числа сентября.

И вот местный военкомат, по заявлению пресс-службы главы региона, дал подтверждение гибели мужчин в зоне спецоперации, правда без уточнения конкретного места смерти.

Портал 74.RU со ссылкой на сотрудников губернатора указывает, что родным погибших будет оказана вся необходимая психологическая помощь. Также они получат по миллиону рублей в дополнение к положенным федеральным выплатам.