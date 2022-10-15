Лукашенко рассказал о проблемах в его отношениях с Путиным
2022-10-15
16:56
Белорусский президент рассказал о том, что его отношения с Путиным - не идеальные.
Александр Лукашенко во время беседы с журналистом американского телеканала NBC рассказал о своих взаимоотношениях с президентом России.
По его словам, их отношениях не всегда были идеальными и безоблачными.
"Мы и спорили, и ссорились, но как самые близкие друзья и партнеры", - заявил Александр Лукашенко.
Также президент Беларуси отметил, что таких отношений, как у него и Путина нет ни у кого.
Более того, добавил Лукашенко, его отношения с Путиным в последнее время лишь укрепляются.
Опубликовано: Николай Скира
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