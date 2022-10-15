Лукашенко рассказал о проблемах в его отношениях с Путиным

Белорусский президент рассказал о том, что его отношения с Путиным - не идеальные.

Александр Лукашенко во время беседы с журналистом американского телеканала NBC рассказал о своих взаимоотношениях с президентом России.

По его словам, их отношениях не всегда были идеальными и безоблачными.

"Мы и спорили, и ссорились, но как самые близкие друзья и партнеры", - заявил Александр Лукашенко.

Также президент Беларуси отметил, что таких отношений, как у него и Путина нет ни у кого.

Более того, добавил Лукашенко, его отношения с Путиным в последнее время лишь укрепляются.