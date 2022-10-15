Хуснуллин: работы по усилению левой части Крымского моста завершены

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении работ по усилению левой части Крымского моста.

15 октября заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале объявил о завершении работ на левой части Крымского моста всего через неделю после произошедшего теракта.

Хуснуллин также отметил, что после выполнения строителями работ по усилению пролетных строений левой полосы транспортного перехода через Керченский пролив были проведены все необходимые испытания и полечены положительные результаты экспертизы.