Прокуратур расследует коррупционные действия фон дер Ляйен при закупке вакцин от COVID-19 в ЕС

Европейская прокуратура подтвердила, что расследует закупку вакцин от COVID-19 в Евросоюзе На данном этапе никакие подробности не разглашаются, сообщает Polskie Radio.

Уже несколько месяцев в ЕС громко говорят о контактах председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer, одного из производителей препаратов. По сообщениям СМИ, в том числе New York Times, до того, как Комиссия заключила контракт на поставку вакцин, велся обмен информацией и частыми текстовыми сообщениями.

Делом заинтересовались несколько ведомств ЕС. Ранее в этом году европейский омбудсмен раскритиковал Комиссию за отказ раскрыть содержание текстовых сообщений, которыми президент фон дер Ляйен обменялся с главой Pfizer.

В сентябре Европейская счетная палата провела проверку, которая показала, что не все было прозрачно в переговорах о закупке вакцин — Pfizer могла рассчитывать на особое отношение, а Урсула фон дер Ляйен принимала непосредственное участие в предварительных переговорах.

Кроме того, Комиссия отказала Суду в доступе к документам. Специальный комитет Европарламента по COVID-19, который изучает реакцию ЕС на пандемию, также выразил обеспокоенность по поводу закупок.