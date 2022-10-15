Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз свыше $10 тысяч из России

Президент РФ Владимир Путин дал Центробанку полномочия на выдачу разрешений для вывоза свыше 10 000 долларов из России.

15 октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который позволяет Банку России выдавать разрешения на вывоз из страны наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме свыше десяти тысяч долларов.

Также Путин вывел из-под запрета на валютные операции ряд международных финансовых организаций, включая Новый банк развития БРИКС, Международный инвестиционный банк и ряд других организаций.