Hyundai отзывает 53 000 автомобилей с коробками передач с двойным сцеплением
2022-10-15
17:33
Hyundai подала отзыв в NHTSA из-за проблемы с отказоустойчивой неисправностью масляного насоса трансмиссии.
Отзыв затрагивает 53 142 автомобиля шести моделей Hyundai, все из которых используют трансмиссию с двойным сцеплением (DCT):
Santa Fe, Sonata и Veloster N 2021 и 2022 годов выпуска, а также Elantra N 2022 года выпуска, Kona N и Santa Cruz.
Hyundai проверит и заменит поврежденные коробки передач, одновременно перепрограммируя управляющее программное обеспечение.
Автопроизводитель начнет рассылать владельцам уведомления к 5 декабря.
Hyundai отозвала через Национальное управление безопасности дорожного движения (NTSHA) в связи с потенциальной неисправностью, обнаруженной в масляном насосе трансмиссии высокого давления шести моделей.
В частности, отзыв касается моделей, оснащенных восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Hyundai с двойным сцеплением (DCT).
Опубликовано: Антон Райт
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