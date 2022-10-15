Hyundai отзывает 53 000 автомобилей с коробками передач с двойным сцеплением

Hyundai подала отзыв в NHTSA из-за проблемы с отказоустойчивой неисправностью масляного насоса трансмиссии.

Отзыв затрагивает 53 142 автомобиля шести моделей Hyundai, все из которых используют трансмиссию с двойным сцеплением (DCT):

Santa Fe, Sonata и Veloster N 2021 и 2022 годов выпуска, а также Elantra N 2022 года выпуска, Kona N и Santa Cruz.

Hyundai проверит и заменит поврежденные коробки передач, одновременно перепрограммируя управляющее программное обеспечение.

Автопроизводитель начнет рассылать владельцам уведомления к 5 декабря.

Hyundai отозвала через Национальное управление безопасности дорожного движения (NTSHA) в связи с потенциальной неисправностью, обнаруженной в масляном насосе трансмиссии высокого давления шести моделей.

В частности, отзыв касается моделей, оснащенных восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Hyundai с двойным сцеплением (DCT).