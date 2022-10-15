Без потерь: эксперты рассказали о том, как помочь хвойным пережить зиму

Их нужно напоить водой, подкормить удобрением, избавить от больных и сухих веток. А потом замульчировать и укутать в нетканый или другой материал.

Если осень была сухой, хвойные растения нужно полить - при температуре плюс 1-3 градуса. Маленьким достаточно ведра воды, более рослым (высотой с человека) - 5-10 ведер. Самым высоким - 10-15 ведер.

Морозостойкость хвои и побегов усиливают калий, фосфор, магний, кальций и кремний. Можно использовать готовые смеси. Также нужно срезать и сжечь все больные, сухие, пожелтевшие ветви. Опрыскать растения составами от грибных болезней.

Очень важно замульчировать деревья, особенно молодые. Для этих целей можно использовать сухой торф либо старый, перепревший компост или опилки. Слой должен быть примерно в 15-20 см. Ранней весной мульчу нужно снять - чтобы не задерживала оттаивание почвы.

Ряд хвойных строгой формы - например, пирамидальные, - лучше стянуть капроновым шпагатом, чтобы налипший снег не сломал ветви. А еще - закрыть от мороза и зимнего солнца плотным нетканым материалом, мешковиной, марлей.

"Шубку" нужно надеть, когда среднесуточная температура воздуха опустится до плюс 6-10 градусов. А снять весной, когда оттает земля.