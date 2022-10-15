В Мадриде прошли многотысячные митинги из-за рекордного снижения уровня жизни

В Испании тысяч людей протестуют на улицах из-за сильно падения уровнях их жизни.

В Столице Испании, городе Мадрид, тысячи недовольных пенсионеров вышли на улицы города с плакатами.

Как сообщает российский источник Russia Today, люди недовольны серьезным падением уровня.

"Тысячи испанских пенсионеров, недовольных снижением уровня жизни, вышли на улицы Мадрида", - пишет телеграм-канал RТ.

При этом сообщается, что протестовали не только жители Мадрида - протестующих съехались из самых разных городов Испании.

По данным социологических исследований, более 85 процентов Испанцев обеспокоены тем, что конфликт в Украине скажется на их жизни.