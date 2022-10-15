В Мадриде прошли многотысячные митинги из-за рекордного снижения уровня жизни
2022-10-15
18:10
В Испании тысяч людей протестуют на улицах из-за сильно падения уровнях их жизни.
В Столице Испании, городе Мадрид, тысячи недовольных пенсионеров вышли на улицы города с плакатами.
Как сообщает российский источник Russia Today, люди недовольны серьезным падением уровня.
"Тысячи испанских пенсионеров, недовольных снижением уровня жизни, вышли на улицы Мадрида", - пишет телеграм-канал RТ.
При этом сообщается, что протестовали не только жители Мадрида - протестующих съехались из самых разных городов Испании.
По данным социологических исследований, более 85 процентов Испанцев обеспокоены тем, что конфликт в Украине скажется на их жизни.
Опубликовано: Николай Скира
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