Fox News: США резко сократят поставки оружия Украине в скором времени
2022-10-15
18:31
Телеканал Fox News прогнозирует решение США снизить интенсивность поставок вооружений Киеву.
15 октября американский аналитик Марк Канчиан дал интервью местному телеканалу Fox News, где заявил, что в ближайшее время Соединённые Штаты будут вынуждены резко сократить поставки оружия Украине. Канчиан утверждает, что проанализировал оружейные запасы США, придя к выводу о том, что количество HIMARS и Javelin в американском государстве стремительно сокращается.
По мнению Марка Канчиана, Вашингтон не станет поставлять данное оружие Киеву в ущерб собственной обороноспособности, в то время как "Хаймерсы" и "Джавелины" являются ключевым вооружением ВСУ во время противостояния российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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