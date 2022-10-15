Fox News: США резко сократят поставки оружия Украине в скором времени

Телеканал Fox News прогнозирует решение США снизить интенсивность поставок вооружений Киеву.

15 октября американский аналитик Марк Канчиан дал интервью местному телеканалу Fox News, где заявил, что в ближайшее время Соединённые Штаты будут вынуждены резко сократить поставки оружия Украине. Канчиан утверждает, что проанализировал оружейные запасы США, придя к выводу о том, что количество HIMARS и Javelin в американском государстве стремительно сокращается.

По мнению Марка Канчиана, Вашингтон не станет поставлять данное оружие Киеву в ущерб собственной обороноспособности, в то время как "Хаймерсы" и "Джавелины" являются ключевым вооружением ВСУ во время противостояния российской спецоперации.