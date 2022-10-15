Россия переоборудует Су-25 ВВС Беларуси под ядерное оружие
2022-10-15
18:37
Россия передаст Беларуси баллистические ракеты "Искандер-М" и переоборудует часть белорусских штурмовиков Су-25 так, чтобы они были способны нести ядерное оружие, заявили в МИД России.
В Москве объясняют это решение угрозой со стороны НАТО, в том числе Из Польши.
Представитель МИД России Константин Воронцов, которого цитирует агентство РИА-Новости, заявил, что на данном этапе речь идет только о передаче Беларуси наземных баллистических ракет "Искандер-М" с неядерными ракетами.
Россия планирует переоборудовать часть штурмовиков Су-25 ВВС Беларуси таким образом, чтобы они были технически способны нести ядерное оружие.
"В данный момент речь не идет о передаче ядерного оружия", — сказал российский дипломат.
Такие действия представитель МИД России обосновывал якобы возможностью "развития ядерной инфраструктуры НАТО на восток".
"В Польше, в частности, уже несколько лет заявляют о готовности полноценно присоединиться к совместной ядерной деятельности. В последнее время активность Варшавы в этом направлении резко возросла", - заявил Воронцов.
В конце августа президент Беларуси Александр Лукашенко упомянул о возможности появления ядерного оружия на самолетах, списанных 10 лет назад. С
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о размещении совместной региональной группировки войск. Это решение связывают с "обострением обстановки на западных границах страны".
Опубликовано: Николай Скира
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