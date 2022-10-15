Шольц выступил за реформирование и расширение Европейского союза

2022-10-15

18:54

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил реформирование и расширение Европейского союза, призвав к отмене принципа единогласия.

15 октября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления в Берлине высказал своём мнение о необходимости реформирования и расширения Европейского союза, указав на потребность в подготовке к принятию новых членов в ЕС.

Шольц отметил, что Евросоюз нуждается в постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений в голосовании, когда одна из стран-участниц Союза может заблокировать любое принятое другими государствами ЕС предложение.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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