Вице-премьер Украины признала вовлеченность НАТО в украинский конфликт

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ходе спецоперации Россия фактически воюет с НАТО.

15 октября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в своём интервью для американского журнала Newsweek признала вовлечённость Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Стефанишина заявила, что Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине накапливают «опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО... оснащена новейшей техникой НАТО».