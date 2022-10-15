Вице-премьер Украины признала вовлеченность НАТО в украинский конфликт

2022-10-15

19:04

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ходе спецоперации Россия фактически воюет с НАТО.

15 октября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в своём интервью для американского журнала Newsweek признала вовлечённость Североатлантического альянса в украинский конфликт.

Стефанишина заявила, что Вооружённые силы РФ в ходе специальной военной операции на Украине накапливают «опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО... оснащена новейшей техникой НАТО».

Опубликовано: Диана Мудреченко







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