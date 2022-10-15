В результате сильного наводнения на Крите машины потоком сносило в море, есть жертвы

Власти Греции заявили, что один человек погиб, а еще один пропал без вести после того, как их автомобиль был унесен потоком воды в результате внезапного наводнения, обрушившегося на северное побережье греческого острова Крит в субботу.

Греческая пожарная служба заявила, что извлекла тело мужчины из автомобиля, который был смыт в море после сильного дождя в деревне Агия Пелагия в районе Ираклиона.

По словам представителей пожарной охраны, в пожарную часть поступили сотни звонков с просьбой обеспечить безопасность людей или откачать воду из затопленных зданий на острове.

Исключительно сложная ситуация в районе Агии Пелагии и Ситии на Крите. Улицы этих городков мгновенно превратились в бурлящие потоки.

Не менее десятка автомобилей были выброшены течением в море. Пока известно о нескольких пострадавших.