В результате сильного наводнения на Крите машины потоком сносило в море, есть жертвы
2022-10-15
19:16
Власти Греции заявили, что один человек погиб, а еще один пропал без вести после того, как их автомобиль был унесен потоком воды в результате внезапного наводнения, обрушившегося на северное побережье греческого острова Крит в субботу.
Греческая пожарная служба заявила, что извлекла тело мужчины из автомобиля, который был смыт в море после сильного дождя в деревне Агия Пелагия в районе Ираклиона.
По словам представителей пожарной охраны, в пожарную часть поступили сотни звонков с просьбой обеспечить безопасность людей или откачать воду из затопленных зданий на острове.
Исключительно сложная ситуация в районе Агии Пелагии и Ситии на Крите. Улицы этих городков мгновенно превратились в бурлящие потоки.
Не менее десятка автомобилей были выброшены течением в море. Пока известно о нескольких пострадавших.
Опубликовано: Николай Скира
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В результате сильного наводнения на Крите машины потоком сносило в море, есть жертвы
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