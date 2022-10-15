Newsweek: Киев признал участие НАТО в войне с Россией на Украине

2022-10-15

19:16

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина утверждает, что войска НАТО ведут боевые действия против России в ходе спецоперации.

В субботу вечером вице-премьер Украины Ольга Стефанишина дала интервью американской газете Newsweek, где заявила, что украинские войска фактически стали армией НАТО, поскольку прошли обучение в странах Североатлантического альянса, а также получают помощь от западного блока и воюют с Россией их оружием.

По мнению Стефанишиной, во время специальной военной операции в Украине российская армия действительно получает реальный опыт сражения с НАТО.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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