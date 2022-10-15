NBC: Лукашенко заявил о способности США и Британии завершить бои в Украине за неделю

Александр Лукашенко выразил уверенность, что американское и британское правительство имеют полномочия полностью завершить боевые действия в Украине.

15 октября американский телеканал NBC опубликовал фрагменты интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который публично заявил, что Великобритания и Соединённые Штаты уполномочены полностью остановить боевые действия в Украине всего за неделю телефонных переговоров.

Также Лукашенко утверждает, что каждый день во время спецоперации с обеих сторон умирают тысячи людей, из-за чего украинский конфликт должен быть остановлен путём дипломатии.