NBC: Лукашенко заявил о способности США и Британии завершить бои в Украине за неделю
2022-10-15
19:21
Александр Лукашенко выразил уверенность, что американское и британское правительство имеют полномочия полностью завершить боевые действия в Украине.
15 октября американский телеканал NBC опубликовал фрагменты интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который публично заявил, что Великобритания и Соединённые Штаты уполномочены полностью остановить боевые действия в Украине всего за неделю телефонных переговоров.
Также Лукашенко утверждает, что каждый день во время спецоперации с обеих сторон умирают тысячи людей, из-за чего украинский конфликт должен быть остановлен путём дипломатии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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