Россиянин с беспилотником задержан в аэропорту Норвегии
2022-10-15
19:24
В аэропорту Тромсё норвежская полиция задержала россиянина с двумя дронами и снимками вертолёта ВС Норвегии.
15 октября норвежская газета Verdens Gang заявила, что в аэропорту Тромсё сотрудники местной полиции задержали гражданина России по обвинению в использовании беспилотного летательного аппарата.
Отмечается, что в фотокамере задержанного на 4 недели россиянина норвежская полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолёта Вооруженных сил Норвегии Bell американского производства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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