Россиянин с беспилотником задержан в аэропорту Норвегии

В аэропорту Тромсё норвежская полиция задержала россиянина с двумя дронами и снимками вертолёта ВС Норвегии.

15 октября норвежская газета Verdens Gang заявила, что в аэропорту Тромсё сотрудники местной полиции задержали гражданина России по обвинению в использовании беспилотного летательного аппарата.

Отмечается, что в фотокамере задержанного на 4 недели россиянина норвежская полиция обнаружила снимки из аэропорта в Киркенесе и снимки вертолёта Вооруженных сил Норвегии Bell американского производства.