Fox News: США придётся резко сократить поставки оружия Украине
2022-10-15
19:38
Полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан оценил возможности военно-промышленного комплекса США.
15 октября старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан в своём интервью для американского ТВ-канала Fox News заявил, что Вашингтону в обозримом будущем придётся существенно сократить поставки оружия Киеву.
Канчиан, ссылаясь на собственные данные об оставшихся запасах оружия и промышленных мощностях США, допустил, что в ближайшем будущем помощь Пентагона для ВСУ будет ограничиваться предоставлением морально устаревшего оружия, которое будет закупаться в странах Третьего мира.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стремоусов: армия РФ отразила наступление ВСУ на Херсон по Бериславскому направлению
В Риме несколько сотен человек вышли на митинг за выход Италии из ЕС и НАТО
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия
США предупредили об угрозе их существованию из-за недобора в армию
Yahoo News Japan: США будут уничтожены российской ядерной торпедой «Посейдон»