Полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан оценил возможности военно-промышленного комплекса США.

15 октября старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан в своём интервью для американского ТВ-канала Fox News заявил, что Вашингтону в обозримом будущем придётся существенно сократить поставки оружия Киеву.

Канчиан, ссылаясь на собственные данные об оставшихся запасах оружия и промышленных мощностях США, допустил, что в ближайшем будущем помощь Пентагона для ВСУ будет ограничиваться предоставлением морально устаревшего оружия, которое будет закупаться в странах Третьего мира.