МИД Литвы: Илон Маск не должен контролировать интернет в Украине

2022-10-15

19:49

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что партнёры Киева обязаны помочь Украине оплатить работу спутниковых систем Starlink.

15 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал новость о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск отказался продолжать оплату обеспечивания работы спутников Starlink, которые раздают доступ к интернету на территории Украины. По мнению Ландсбергиса, одно частное лицо не должно контролировать стабильность всего украинского интернета.

По этой причине Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой, согласно которой все союзники Украины должны помочь ей с оплатной спутникового интернета.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: