МИД Литвы: Илон Маск не должен контролировать интернет в Украине
2022-10-15
19:49
Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что партнёры Киева обязаны помочь Украине оплатить работу спутниковых систем Starlink.
15 октября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал новость о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск отказался продолжать оплату обеспечивания работы спутников Starlink, которые раздают доступ к интернету на территории Украины. По мнению Ландсбергиса, одно частное лицо не должно контролировать стабильность всего украинского интернета.
По этой причине Габриэлюс Ландсбергис выступил с инициативой, согласно которой все союзники Украины должны помочь ей с оплатной спутникового интернета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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