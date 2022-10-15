Список российских иноагентов пополнил кинокритик Антон Долин

Кинокритик в соцсетях открыто выступает против спецоперации на Украине, он уехал из России в Латвию.

На свой новый статус Антон Долин отреагировал короткой фразой в соцсетях: "Всем спасибо"!

Долин уточнил, что о новом "звании" узнал в тот момент, когда он представлял фильм "Левиафан" в кинотеатре "Бальзак" в Париже, сообщает Сплетник.ру.

Кинокритик в соцсетях открыто выступает против спецоперации на Украине. Он уехал из России в Латвию, там его обвинили в "колонизаторских намерениях" потому, что в жюри международных критиков журнала Screen International он указал себя как латвийского кинокритика.

Долин предположил, что обвинения инициировали коллеги с Украины. Будучи за границей, он побывал на концерте Максима Галкина в латвийской деревне Роя, и после этого похвалил комика, назвал его "отважным и бескомпромиссным человеком".

В перечне пополнивших списки иноагентов лиц оказались также пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и главред "Дождя" Тихон Дзядко. Ранее в этот реестр внесли рэпера Оксимирона и писателя Дмитрия Глуховского.